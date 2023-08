Izrael ugiął się pod ukraińską presją? Nowa decyzja w sprawie uchodźców

REKLAMA

Gabinet premiera Benjamina Netanjahu zgodził się we wtorek na przedłużenie do końca roku ubezpieczenia zdrowotnego i zapomóg socjalnych dla około 14 tys. ukraińskich uchodźców – podaje w środę „Times of Israel”.

„Ten gest jest decyzją ratującą życie w konkretnych przypadkach i oznaką prawdziwego współczucia i solidarności z Ukraińcami, znajdującymi się w najtrudniejszych okolicznościach” – przekazano w oświadczeniu władz cytowanym przez portal „Times of Israel”.

W komunikacie rządowym podano, że pomoc w wysokości ponad 42 milionów szekli (ok. 45,5 miliona złotych – PAP) jest możliwa w wyniku zmniejszenia o 0,06 procent budżetów wszystkich ministerstw na 2023 rok.