Jest oskarżony o nawoływanie do zabicia antyimigracyjnego polityka. Prokurator chce 12 lat więzienia

REKLAMA

Geert Wilders, przywódca Partii Wolności (PVV), zorganizował konkurs na karykaturę proroka Mahometa. Wywołało to demonstracje w świecie muzułmańskim, zwłaszcza w Pakistanie. Nie przebierano w słowach, a nawet groźbach śmierci. Pokłosiem jest reakcja Holandii, która wytoczyła zaoczny proces sportowcowi z Pakistanu.

We wtorek 29 sierpnia, holenderska prokuratura wystąpiła o skazanie na 12 lat więzienia byłego pakistańskiego zawodnika krykieta. Jest sądzony zaocznie za nawoływanie do zamordowania deputowanego Geerta Wildersa.

REKLAMA

Oskarżonym jest Khalid Latifa (37 lat), który oferował za zabicie Wildersa 21 000 euro. Swoje ogłoszenie zamieścił w opublikowanym w 2018 roku w Internecie filmie. Podobno z ofertą zabicia polityka zgłosiło się 200 osób. „Khalid Latif próbował namawiać do zabójstwa Wildersa w odwecie za konkurs rysunkowy” – mówiła przed sądem prokurator F. A. Kuipers i uznała to za „nawoływanie do morderstwa”.