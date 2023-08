Konfederacja: Polska pomijana w odbudowie Ukrainy. Dlaczego? [VIDEO]

REKLAMA

Politycy Konfederacji podczas konferencji prasowej w Sejmie omówili kwestię pomijania Polski w procesie odbudowy Ukrainy.

Poseł Krystian Kamiński rozpoczął konferencję, podkreślając problem pomijania Polski w kontekście odbudowy Ukrainy. Stwierdził, że relacje polsko-ukraińskie nie są takie, jakie powinny być, mimo że Polska jest gotowa do wsparcia.

Zaznaczył, że Ukraina zwiększa roszczenia wobec Polski, włącznie z kwestią tranzytu towarów. Poseł wyraził wątpliwości co do udziału Polski w odbudowie Ukrainy, mimo wcześniejszych zapewnień. Zwrócił uwagę na zaawansowane rozmowy handlowe Ukrainy z innymi krajami, takimi jak Wielka Brytania, co sugeruje, że Polska może pozostawać w tyle.