Obławy na homoseksualistów. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych, pierwsze oskarżenia

REKLAMA

67 osób zostało we wtorek zatrzymanych po ślubie gejowskiej pary w mieście Ekpan w położonym na południu Nigerii stanie Delta – poinformowała agencja Associated Press, powołując się na doniesienia miejscowej policji; w Ugandzie na mocy nowego prawa oskarżono pierwszego „oburzającego homoseksualistę” – przekazała agencja Reutera za nigeryjską policją.

Zatrzymanie w Nigerii było jednym z największych masowych aresztowań homoseksualistów; seks pomiędzy przedstawicielami tej samej płci jest w tym kraju zakazany.

REKLAMA

– Homoseksualizm nigdy nie będzie tolerowany w Nigerii – powiedział dziennikarzom rzecznik policji stanowej Bright Edafe. – (…) Widzieliśmy dwóch podejrzanych i jest nagranie wideo, na którym odbywa się ceremonia ślubna. (…) Jesteśmy w Afryce i w Nigerii. Nie możemy kopiować zachodniego świata, ponieważ nie mamy tej samej kultury – dodał.

Aresztowania osób homoseksualnych są w Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, powszechne. Jeden z zatrzymanych oznajmił, że nie identyfikuje się jako osoba homoseksualna i został aresztowany w drodze na pokaz mody. – W drodze na wydarzenie zaatakowała mnie policja i zabrała na komisariat – wyznał. – Powiedzieli, że popełniłem przestępstwo, ubierając się w ten sposób, ale nie wiem, czy przebieranie się jest sprzeczne z konstytucją – dodał.

W Ugandzie po raz pierwszy wysunięto oskarżenie o „oburzający homoseksualizm”. Oskarżonym jest 20-latek. Zgodnie z aktem oskarżenia został on 18 sierpnia oskarżony o homoseksualizm po tym, gdy „odbył nielegalny stosunek seksualny” z 41-letnim mężczyzną.

W maju 2023 roku Uganda przyjęła ustawę zaostrzającą karę za homoseksualizm. Wcześniej groziło za to do 14 lat więzienia, obecnie nawet kara śmierci, a za „propagandę LGBT” można otrzymać do 14 lat pozbawienia wolności.

Protestują przeciwko temu liczne organizacje międzynarodowe. 10 sierpnia Bank Światowy poinformował o wstrzymaniu udzielania pożyczek Ugandzie z powodu zaostrzenia prześladowania mniejszości seksualnych. Bank stwierdził, że nowe ugandyjskie prawo jest „fundamentalnie sprzeczne z wartościami Banku Światowego”; jedną z najważniejszych jest niedyskryminacja z powodu orientacji seksualnej.

Homoseksualizm jest ustawowo zakazany w 32 krajach Afryki, w kilku państwach karany jest nawet śmiercią.