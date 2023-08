Pozycjonowanie a User Experience (UX) – dlaczego dobre doświadczenie użytkownika jest kluczem do sukcesu?

O tym, że pozycjonowanie i User Experience są kluczem do sukcesu strony internetowej, słyszał praktycznie każdy. Nie każdy jednak wie, dlaczego SEO i UX stanowią nierozerwalny duet. Jeszcze mniej przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie działań, których celem jest uzyskanie widoczności w sieci oraz zapewnienie użytkownikom jak najlepszych wrażeń. Poniżej omawiamy związek SEO z UX.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie strony www ma na celu uzyskanie jak najlepszej widoczności w organicznych, czyli bezpłatnych wynikach Google, na ważne dla Twojego biznesu frazy kluczowe. Cały proces obejmuje zarówno działania w obrębie strony www, czyli działania on-site, jak i działania poza stroną, czyli off-site.

Szczegółowe informacje na temat pozycjonowania znajdziesz na: https://1stplace.pl/pozycjonowanie-stron/. Agencja e-marketingu 1stplace.pl, dokładnie opisała cały proces.

Czym jest User Experience (UX)?

User Experience (UX) to termin, który zyskuje coraz większą popularność, ale co dokładnie oznacza?

UX, czyli doświadczenie użytkownika, odnosi się do ogółu wrażeń, jakie odczuwa osoba korzystająca z produktu, serwisu czy aplikacji. Pamiętaj jednak, że UX nie dotyczy wyłącznie stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Może to być doświadczenie korzystania z codziennych przedmiotów, takich jak ekspres do kawy czy samochód.

W kontekście marketingu internetowego, warto skupić się na kilku kluczowych aspektach UX:

Użyteczność: Czy strona www bądź aplikacja są intuicyjne w obsłudze? Czy potencjalny klient bez problemów znajdzie to, czego szuka? Czy interfejs jest przyjazny dla użytkownika?

Interaktywność: Czy strona bądź aplikacja współpracuje z użytkownikiem? Czy animacje działają płynnie? Czy przyciski działają bez zarzutu?

Estetyka: Wygląd i design to coś więcej niż tylko „ładne obrazki”. Harmonijne połączenie kolorów, typografii i grafik sprawi, że użytkownik będzie chętniej odwiedzał stronę www.

Satysfakcja: Ostatecznym celem każdej interakcji jest satysfakcja użytkownika. Czy po zakończeniu działania (np. po zakupie produktu, uzupełnieniu formularza), użytkownik będzie zadowolony? Czy w przyszłości odwiedzi stronę, czy będzie ją polecał?

Emocje: Często zapominamy, że za każdym kliknięciem kryje się człowiek. Dobre UX dostarcza pozytywnych emocji, takich jak radość, zadowolenie czy zainteresowanie.

Dostępność: Strona powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od fizycznych czy sensorycznych ograniczeń.

W erze cyfrowej, gdzie konkurencja jest zaledwie jedno kliknięcie myszką, dostarczenie wyjątkowego UX stało się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. Firmy, które inwestują w jakość doświadczenia użytkownika, nie tylko budują lojalność swoich klientów, ale także zwiększają swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w zatłoczonym, cyfrowym świecie.

Związek pomiędzy pozycjonowaniem a UX

Współczesny internet to nie tylko miejsce, w którym przeglądamy różnego rodzaju treści, ale przede wszystkim przestrzeń, w której jako użytkownicy chcemy szybko i efektywnie znaleźć dokładnie to, czego potrzebujemy. Algorytmy Google koncentrują się na tym, by dostosowywać wyniki wyszukiwania do oczekiwań odbiorców. W tym kontekście UX (User Experience) oraz pozycjonowanie stanowią nierozerwalny duet.

Pozycjonowanie a doświadczenia użytkownika

Google nieustannie udoskonala swoje algorytmy, dąży do tego, by w jak najlepszy sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników. Strony, które są łatwe w nawigacji, szybko się ładują i dostarczają wartościową treść, mają największe szanse na zajęcie topowych pozycji w wynikach wyszukiwania, a także na zwiększenie współczynnika konwersji.

Mobile-first indexing

Google, widząc rosnącą popularność urządzeń mobilnych, przyjął strategię mobile-first indexing. Oznacza to, że indeksowanie i rankingowanie strony jest oparte przede wszystkim na wersji mobilnej. Witryny, które nie są zoptymalizowane pod kątem użytkowników mobilnych, tracą nie tylko widoczność w wynikach wyszukiwania, ale także potencjalnych klientów.

Jakość treści

Treści to jeden z najistotniejszych czynników rankingowych. Google docenia strony www zawierające rzetelne, aktualne i wartościowe informacje. Treść powinna być angażująca, dopasowana do potrzeb oraz oczekiwań odbiorcy.

Bezpieczeństwo i dostępność

Google przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa. Strony z certyfikatem SSL (czyli te, których adres zaczyna się od HTTPS), są uważane za bardziej wiarygodne i bezpieczne.

Istotne jest także dostosowanie strony www do osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Czas ładowania strony

Czas ładowania strony to jedno z podstawowych kryteriów oceny jakości doświadczenia online. Odnosi się do czasu, jaki upływa od chwili, gdy użytkownik wpisuje adres strony czy klika link, do momentu, kiedy witryna jest w pełni załadowana i gotowa do interakcji.

Strony o niskiej prędkości ładowania mają niższy współczynnik konwersji, co oznacza straty finansowe. Warto też pamiętać, że strony, które szybko się ładują, są postrzegane jako bardziej profesjonalne i niezawodne. Wpływa to na postrzeganie marki i zaufanie do niej.

Intuicyjna nawigacja

Użytkownicy powinni łatwo znaleźć to, czego szukają. Intuicyjna i dobrze przemyślana struktura strony zwiększa szansę na to, że sesja będzie trwała dużej i zakończy się konwersją.

Kluczowe cechy intuicyjnej strony www:

Jasna hierarchia: Menu główne, podmenu i inne kluczowe sekcje powinny być logicznie uporządkowane.

Konsekwencja: Elementy nawigacyjne powinny być konsekwentnie stosowane. Jeśli ikona koszyka wskazuje na zakupy w jednej części strony, nie powinna oznaczać czegoś innego w innej sekcji.

Znane symbole: Używanie uniwersalnych ikon i symboli (takich jak lupa do wyszukiwania czy trzy poziome linie oznaczające menu), pomaga użytkownikowi szybko rozpoznać funkcje bez czytania dodatkowych opisów.

Szybki dostęp do ważnych sekcji: Najczęściej odwiedzane lub kluczowe sekcje strony powinny być łatwo dostępne, najlepiej z każdej podstrony.

Potwierdzenie dla użytkownika: Kiedy użytkownik dokonuje określonej akcji, powinien otrzymać potwierdzenie, że jego działanie zostało zarejestrowane.

Intencja wyszukiwania

Algorytmy starają się rozumieć, jaką intencją ma użytkownik ‒ czy chce dokonać zakupu, poszukać informacji czy może rozwiązać konkretny problem. Strony, które najlepiej odpowiadają na te intencje (poprzez odpowiedni UX i treść), mają większe szanse na wysokie pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania.

Relacja pomiędzy UX a pozycjonowaniem jest złożona. Należy więc skoncentrować się na dostarczeniu najlepszego możliwego doświadczenia swoim użytkownikom, nie tylko ze względu na ich satysfakcję, ale także po to, by zyskać widoczność w wynikach wyszukiwania i konwersję.

Jak poprawić UX strony ‒ praktyczne wskazówki

Responsive Design: Upewnij się, że twoja strona jest responsywna, to znaczy, że dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu.

Prosty i zrozumiały język: Unikaj skomplikowanego języka branżowego. Twoje treści powinny być łatwe do zrozumienia dla każdego, kto odwiedza stronę.

Intuicyjna nawigacja: Menu i struktura strony powinny być logiczne i proste. Użytkownik powinien łatwo znaleźć to, czego szuka.

Jasne Call to Action (CTA): Każda strona www powinna mieć wyraźne przyciski lub linki zachęcające użytkownika do podjęcia konkretnej akcji, np. złożenia zamówienia, zapisania się do newslettera czy skontaktowania się z firmą.

Zastosuj odpowiednie kolory i typografię: Wybór harmonijnych kolorów i czytelnych czcionek może znacząco poprawić wrażenia użytkownika. Unikaj zbyt krzykliwych kolorów oraz trudnych do odczytania czcionek.

Stosuj wysokiej jakości grafiki: Grafiki powinny być wyraźne, estetyczne, wysokiej jakości. Niska jakość grafik może sprawić, że strona będzie postrzegana jako nieprofesjonalna.

Szybkość ładowania: Optymalizuj obrazy, skrypty oraz stylizacje CSS, aby Twoja strona ładowała się jak najszybciej.

Zbieraj opinie: Regularnie zbieraj opinie od użytkowników. Możesz to zrobić poprzez ankiety, komentarze czy bezpośrednią komunikację. Dzięki temu dowiesz się, co działa dobrze, a co można poprawić.

Przeprowadź testy użytkowe: Testowanie strony dostarczy cennych informacji zarówno na temat elementów intuicyjnych, jak i tych, które wymagają poprawy.

Aktualizacje i optymalizacja: Technologia i oczekiwania użytkowników nieustannie się zmieniają. Regularne aktualizacje i wprowadzanie udoskonaleń to klucz do sukcesu.

Pamiętaj, że poprawa UX to ciągły proces. Regularna analiza zachowania użytkowników, dostosowywanie się do nowych trendów oraz dbałość o szczegóły sprawią, że Twoja strona będzie nie tylko atrakcyjna, ale także funkcjonalna i przyjazna dla odwiedzających.

Podsumowanie

Algorytmy wyszukiwarek analizują różne wskaźniki, między innymi czynniki behawioralne. Znaczenie mają czas spędzony na stronie, współczynnik odrzuceń czy liczba odwiedzonych podstron. Jeśli użytkownicy szybko opuszczają Twoją stronę (wysoki współczynnik odrzuceń), warto byś przeanalizował wspomniane powyżej kwestie.

Inwestując w widoczność strony w sieci i dobre doświadczenie użytkownika inwestujesz w sukces swojej strony. Zacznij działać już dziś i ciesz się z efektów!