Sąd rozwiązał ugrupowanie zarejestrowane w tajemnicy. To była zapasowa partia Hołowni

REKLAMA

Sąd rozwiązał ugrupowanie Nowe Centrum zarejestrowane w tajemnicy na wypadek kłopotów partii Polska 2050. Jej nazwa dotąd była znana tylko pasjonatom niewielkich ugrupowań, jednak w rzeczywistości mogła odegrać rolę w życiu politycznym. Wg ustaleń była to zapasowa partia Szymona Hołowni.

Tworzenie zapasowych formacji to nowy trend w polityce. Np. zapasowe ugrupowanie Partię Konserwatywną założyli liderzy Konfederacji. Środowisko Agrounii ma aż cztery partie: Polskę Praworządną (do niedawna Agrounię), Ruch Społeczny Agrounia TAK, Stabilną Polskę i Społeczny interes.

REKLAMA

Za zapasową partię można też uznać Solidarną Polskę, odkąd jej lider Zbigniew Ziobro zarejestrował nową – Suwerenną Polskę. Nowe Centrum w ewidencji partii widniało przez zaledwie kilka miesięcy, a zostało wykreślone, gdyż partia złożyła po terminie sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Przepisy zobowiązują Państwową Komisję Wyborczą, by wystąpiła do sądu o wykreślenie takiej partii z rejestru. Nowe Centrum w 2021 roku nie prowadziło żadnej działalności, a w sprawozdaniu wskazało zero we wszystkich rubrykach.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Kraju w numerze 35-36 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.