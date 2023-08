Tak Bruksela „radzi sobie” z imigrantami i narkomanią. „Dwie minuty po zakończeniu policyjnej akcji doszło już do pierwszej kradzieży”

REKLAMA

Kilka dni po szeroko zakrojonej akcji belgijskiej policji usunięcia bezdomnych, nielegalnych migrantów i narkomanów z dworca kolejowego w Brukseli sytuacji znów się pogarsza. Już kilka minut po jej zakończeniu doszło do kradzieży – informuje VRT.

Dworzec Południowy w Brukseli, to największy dworzec kolejowy w Belgii. Stad odchodzą pociągi Eurostar do Londynu oraz Thalys i TGV do Paryża. Operacja była wynikiem decyzji premiera Belgii Alexandra de Croo, który bezpośrednio zaangażował się w plan poprawy bezpieczeństwa na dworcu.

Od miesięcy sytuacja na tym dworcu pogarsza się. Jest coraz więcej kradzieży, napaści, agresji i narkomanii. Na dworcu koczują bezdomni i nielegalni imigranci.