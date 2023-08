Tysiące nielegalnych imigrantów przepłynęło w 2023 roku przez La Manche

REKLAMA

Już ponad 20 tys. nielegalnych imigrantów przedostało się od początku tego roku do Wielkiej Brytanii przepływając przez kanał La Manche w małych łodziach lub pontonach – wynika z danych opublikowanych w środę przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

We wtorek do brzegów Wielkiej Brytanii przybiło kolejnych pięć łodzi z 300 osobami, co oznacza, że łączna liczba nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się w ten sposób od początku roku wzrosła do 20 101.

REKLAMA

To zauważalnie mniej niż w zeszłym roku, który był rekordowy pod względem nielegalnych przepraw przez La Manche (łącznie 45 755 osób), ale też wyraźnie więcej niż w 2021 r. W analogicznym okresie 2022 roku w ten sposób do Wielkiej Brytanii przedostało się 25 065 osób, zaś w 2021 r. – do 31 sierpnia włącznie – 12 482 osoby.