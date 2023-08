„Wyjątkowo, prawie trzeźwy″ Mentzen i „opanowany″ Bosak. „To jest najwyższy czas″ [VIDEO]

REKLAMA

W sieci pojawiła się skrótowa relacja ze spotkania w ramach trasy wyborczej Konfederacji w Krakowie. Na scenie pojawili się Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen, a ich wystąpienia miały koncertową oprawę.

Trwa trasa „Bosak & Mentzen na żywo”. Politycy Konfederacji odwiedzą do października kilkanaście miast w całym kraju. Spotkania są otwarte i przypominają atmosferą bardziej koncerty rockowe niż typowe polityczne wiece. Głównymi mówcami są dwaj współprzewodniczący Konfederacji, ale na scenie pojawiają się także lokalni liderzy ugrupowania.

Podczas spotkania w Krakowie Konrad Berkowicz przekonywał, iż Konfederacja idzie po zwycięstwo dzięki wsparciu sympatyków. – My zwyciężymy, bo musimy zwyciężyć, to jest najwyższy czas – przekonywał poseł.

Prowadzący wydarzenie zapowiadając Krzysztofa Bosaka stwierdził, że polityk jest „merytoryczny, spokojny i opanowany”, przypomniał, że „od kilkunastu lat nie zmienił swoich poglądów”, a także nazwał go „niedzielnym koszmarem Radosława Fogla”. Nie zabrakło też żartu o tym, że poseł jest w tak dobrej formie, iż „jest obecny na dwóch debatach naraz i obie wygrywa”.

Z kolei przed występem Sławomira Mentzena miała miejsce „zapowiedź w samych superlatywach”. Prowadzący przypomniał, że lider Nowej Nadziej jest „twórcą piątki Mentzena”, a do tego „zwolennikiem leczenia się u wiejskiej baby”. Nazwał polityka „katotalibem” oraz „wyzyskiwaczem”, który dobrze czuje się tylko na Tik-Toku, „bo poza nim to »nie wiem«, »nie pamiętam«, »hosting mi wygasł«, »to był żart«, »wyrwane z kontekstu«”, a na koniec stwierdził, że Mentzen dziś jest „wyjątkowo, prawie trzeźwy”.

W czasie wejścia na scenę liderów Konfederacji towarzyszyły im snopy światła, wytwornice iskier oraz głośna rockowa muzyka. Bosak stwierdził, że to, co robi Konfederacja, „to jest rewolucja w stylu uprawiania polityki”. – To nas nie ma w TVP, to nas nie ma w mediach rządowych, to nas się PiS boi. To my jesteśmy prawdziwą opozycją i oni to doskonale wiedzą – stwierdził poseł.

Mentzen przekonywał natomiast, iż Konfederacja liczy, że „się w Polsce bardzo dużo zmieni” i Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński zostaną wysłani „albo na emeryturę do Ciechocinka albo do Sztumu albo do Choroszczy”. – Tam jest ich miejsce – podkreślił.