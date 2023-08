Bosak wyjaśnił TO dziennikarce. „Tak działa wolny rynek” [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak w „Expressie Biedrzyckiej” był pytany m.in. o rzekomą „piątkę Mentzena”, czy asortyment dostępny w wydawnictwie Tomasza Stali, który startuje jako „jedynka” z list Konfederacji.

Bosak był pytany o rzekomą „piątkę Mentzena”. – Wasza jedynka sprzedaje koszulki z napisem: „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej” i zarabia na tym pieniądze – grzmiała Biedrzycka.

– Widać się towar sprzedaje – odparł Bosak i stwierdził, że nie wie, czy sprzedaż takich koszulek „jest okej”, a gdyby tak uważał, to „może by sprzedawał takie koszulki”.

– Jesteśmy cztery lata w Sejmie i te pięć haseł nie pojawiło się w żadnym z naszych dokumentów, żadnej naszych wypowiedzi, konferencji prasowych, więc uparte przypisywanie nam tych pięciu haseł, które pochodzą z wystąpienia Sławka, gdzie on omawiał kontrowersyjne tematy w Internecie, które budzą rezonans i które to wystąpienie było przed naszym wejściem do Sejmu, jest sposobem na walkę z nami – wskazał polityk.

– Dlaczego takie koszulki sprzedaje Wasz kandydat? – dopytywała prowadzącą.

– Pewnie dlatego, że przynoszą dochód (…) Tak działa wolny rynek – skwitował współprzewodniczący Konfederacji.

– Czyli sprzedaż książek z cytatami z Adolfa Hitlera też jest okej? – pytała dalej Biedrzycka.

– To jest nawet działanie pożyteczne, bo to naświetla (…) podobieństwa pomiędzy programem i poglądami Hitlera, a współczesnej Lewicy. Tych podobieństw jest zaskakująco dużo, zachęcam, żeby zrobić na ten temat program – wskazał.

– Pan to wszystko powiedział zupełnie poważnie, że nie widzi pan problemu sprzedaży takich koszulek, a sprzedaż książki z cytatami Hitlera jest pożyteczna dla naszej wiedzy, jako obywateli, tak? – upewniała się dziennikarka.

– Z tego, co wiem, książka jest poprzedzona krytycznym wstępem – zaznaczył Bosak.

Jak mówił, „sugestia, że ta książka propaguje coś jest absurdalna”. Bosak podkreślił, że pozycja „naświetla podobieństwa pomiędzy szkodliwą myślą narodowych-socjalistów i szkodliwą myślą lewicy”. Jak dodał, z obiema tymi rzeczami „trzeba walczyć”.