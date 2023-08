Budowa domu. Nadciągają zmiany w przepisach

REKLAMA

Przygotowane w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zmiany z zakresu prawa budowlanego pozwolą na szybką i łatwą budowę domów powyżej 70 m kw. – zapowiada wiceszef resortu Piotr Uściński.

W wywiadzie dla „Naszego Dziennika” Uściński wskazał, że nowelizacja polega na wyłączeniu możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dotyczącego wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Budowa, jak zaznaczył, ma być prowadzona na własne potrzeby mieszkaniowe inwestora.

„Dzięki nowelizacji inwestor będzie mógł rozpocząć budowę niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót” – zapewnia wiceminister.

Trzymamy kciuki za powodzenie tej „misji” i nieśmiało sugerujemy, że mógłby to być jedynie punkt wyjścia do likwidacji kolejnych biurokratycznych barier. Znając jednak tę władzę obawiamy się, że może i chęci ktoś ma dobre, ale finalnie wyjdzie całkowicie na odwrót, co pokazał chociażby tzw. Polski Ład.