Kierują dodatkowych żołnierzy na granicę z Białorusią

REKLAMA

Litwa kieruje dodatkowych żołnierzy na granicę z Białorusią. Premier Ingrida Šimonytė powiedziała, że zwiększono siły na granicy z Białorusią, po tym jak Polska ogłosiła plany wysłania dodatkowych 2 tys. żołnierzy do wzmocnienia bezpieczeństwa granicy z Białorusią, ale nie widzi jednak powodów podawania szczegółów tych informacji do wiadomości publicznej, tak jak to robi Polska.

Litwa planuje też zamknąć dwa z sześciu przejść granicznych z Białorusią, ale chce to skoordynować z sąsiednimi krajami. Rozważy też w najbliższej przyszłości zamknięcie tych punktów, przez które przemieszczają się tylko mieszkańcy, a nie towary i puste pojazdy. Bo gdy jeden kraj podejmuje takie decyzje, inne od razu odczuwają konsekwencje.

REKLAMA

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 35-36 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.