Konfederacja składa pierwszy pozew wyborczy. Uderzenie w „Gazetę Wyborczą” za „powtarzanie kłamstw w sposób wyjątkowo perfidny”

REKLAMA

Konfederacja złożyła pierwszy pozew w trybie wyborczym. Pozwana została „Gazeta Wyborcza” za „powtarzanie kłamstw w sposób wyjątkowo perfidny”.

Przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie politycy Konfederacji Krzysztof Bosak i Michał Wawer ogłosili, że po godzinie 10 złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko spółce Agora S.A., czyli wydawcy „Gazety Wyborczej”. Chodzi o kłamstwa, jakie na temat proponowanego przez Konfederację bonu zdrowotnego kolportują media związane z Adamem Michnikiem.

REKLAMA

Na początku konferencji Wawer krótko przypomniał, co rzeczywiście Konfederacja postuluje w kwestii reformy służby ochrony zdrowia. – To, co proponujemy, jest proste i oczywiste. To zniesienie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia i doprowadzenie do sytuacji, w której każdy pacjent może wypisać się z NFZ, wziąć przypadające na niego w systemie pieniądze i pójść do innego ubezpieczyciela, który będzie gwarantował te same świadczenia.