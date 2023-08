Michalkiewicz o wizji Czarnka: „To jest zadanie niewykonalne, żeby Ukraińcom…”

REKLAMA

W cyklu pytań i odpowiedzi na swoim kanale Stanisław Michalkiewicz został zapytany o słowa ministra Przemysława Czarnka dotyczące Ukrainy. W ocenie polityka, wygrana Ukrainy jest w interesie Polski.

„Co Pan odpowie na słowa ministra edukacji, p. Czarnka w TV Trwam. Cytuję: «W naszym interesie jest, żeby Ukraina wygrała i dlatego jej pomagamy, ale też w naszym interesie jest tłumaczyć Ukraińcom, że mają w nas sojuszników, a nie frajerów». Ja się z tymi słowami kompletnie nie zgadzam” – stwierdził jeden z widzów.

– Ja też się nie zgadzam, bo właściwie to jest zadanie niewykonalne, żeby Ukraińcom tłumaczyć, że mają w nas sojuszników a nie frajerów, kiedy oni wiedzą, że mają właśnie frajerów – skwitował Michalkiewicz.

– Na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku Polska się zobowiązała do udostępniania za darmo Ukrainie zasobów całego państwa. To nic dziwnego, że mają nas za frajerów – dodał.

– Moim zdaniem to pragnienie pana ministra Czarnka jest absolutnie niewykonalne. To jest niemożliwość pierwotna i obiektywna, jak to mówią znawcy prawa cywilnego – stwierdził.

Michalkiewicz podkreślił też, że „nie wie, co pan minister Czarnek rozumie przez wygranie”. Jak mówił, „nie uważa, że w naszym interesie jest, żeby Ukraina wygrała”. – Nie ma idealnych rozwiązań, ale moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest zamrożenie konfliktu – ocenił.

– Ukraina by wtedy straciła 20 procent swojego terytorium i to takich ważnych części swojego terytorium, ale byłaby nadal państwem i to w dodatku ziejącym nienawiścią do Rosji, bez żadnej zachęty z naszej strony, ale państwem niezdolnym do wybicia się na stanowisko nawet mocarstwa regionalnego – wyjaśnił.

– To z naszego punktu widzenia to jest optymalne, bo Ukraina na razie jeszcze wojny nie wygrała, a już się zachowuje mocarstwowo, a cóż dopiero, gdyby wojnę wygrała – zaznaczył.