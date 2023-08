Orban o osiągnięciu porozumienia z Rosją. Ukraiński MSZ reaguje

REKLAMA

Nie wiemy, jak to wygląda w przypadku Węgier, ale my nie handlujemy ani swoim terytorium, ani suwerennością państwa – oświadczył w środę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, odnosząc się do wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana. Szef rządu w Budapeszcie wezwał dzień wcześniej Zachód do zawarcia porozumienia z Rosją w celu zakończenia wojny na Ukrainie.

– Świat też nie będzie handlował (terytorium i niezależnością naszego kraju), a rosyjskie władze – kogokolwiek by nie angażowały do roli swoich publicznych adwokatów – z pewnością poniosą odpowiedzialność za całe zło wyrządzone Ukraińcom – zapewnił Nikołenko w komentarzu opublikowanym na Facebooku.

Rzecznik MSZ przyznał, że Orban już długo nie wyrażał podobnych opinii, co było dla strony ukraińskiej pewnym zaskoczeniem. – Nawet zaczęliśmy mieć wątpliwości dotyczące utrzymania (przez Orbana) jego dotychczasowego (w ocenie Kijowa prorosyjskiego – PAP) stanowiska – dodał przedstawiciel resortu dyplomacji.