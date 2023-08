Prezydent Duda podpisał kolejną ustawę. Do więzienia za „dezinformację”

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za szpiegostwo. Nowela przewiduje też kary za fotografowanie i utrwalanie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa bez zezwolenia. Ponadto przewiduje kary za „rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji”. O tym, jakie informacje będą zakazane zapewne arbitralnie uzna jakieś gremium zgodnie z aktualnymi potrzebami. Schemat ten obserwowaliśmy podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa i całego covidowego szaleństwa.

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada przede wszystkim wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają, że za ten czyn będzie grozić 8 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu „dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.