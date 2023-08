Śmiszek kontra Kamiński. Takiej odpowiedzi poseł Lewicy się nie spodziewał! [VIDEO]

REKLAMA

W programie Agnieszki Gozdyry doszło do starcia między posłem Konfederacji Krystianem Kamińskim a przedstawicielem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem. Padały mocne słowa.

– Wie pan, jaka jest różnica między panem a mną, pana formacją a moją? – grzmiał Śmiszek.

– Że my jesteśmy uczciwi – odparł krótko Kamiński.

W dalszej części programu Śmiszek zaś stwierdził, że nadchodzące wybory, „to będzie wybór cywilizacyjny”. – Albo wprowadzamy ludzi, którzy na agendzie mają nienawiść wobec innych, którzy homofobię wzięli na sztandary, antysemityzm wzięli na sztandary – twierdził.

– Albo Konfederacja – wtrącił wyraźnie rozbawiony Kamiński.

Nie brakowało także straszenia Grzegorzem Braunem. – Dzisiaj, na mój wniosek, komisja etyki poselskiej ukarała waszego guru, Brauna za rozwalenie naukowej konferencji o holokauście – mówił z dumą poseł Lewicy.

– Bardzo dobrze zrobił, tam było kłamstwo, oszustwa i manipulacje, że Polska Podziemna mordowała Żydów. I takie konferencje należało rozwalić – ocenił Kamiński.

– (Ukarała) Za antysemityzm, za rasizm i za nietolerancję i za ksenofobię. Takich macie ludzi, po prostu antysemitów i troglodytów antysemickich – grzmiał dalej lewicowiec.

Gozdyra wspomniała natomiast o „zniszczeniu sprzętu” przez Brauna. – Niemiecki instytut na polskiej ziemi kłamie, oszukuje i manipuluje – i że inni posłowie nie są oburzeni, tylko mówią coś o Grzegorzu Braunie, to jest naprawdę przerażające. Polski poseł, który nie dba o prawdę historyczną? (…) Jeśli tak trzeba, to tak trzeba – stwierdził Kamiński.

– Człowieku, jeśli się nie zgadzasz z jakimiś poglądami, to możesz to mówić, możesz protestować a nie chamsko rozwalać konferencję naukową – grzmiał Śmiszek.

– Jeśli ktoś kłamie, że Polska podziemna zabijała Żydów i pana to nie oburza, to pan jest po złej stronie – skwitował poseł Konfederacji.

– Polski polityk reprezentuje polski interes narodowy. Polskim interesem narodowym jest prostować każde kłamstwo na temat polskiej historii – dodał.

– Ale czy pan wie, co to znaczy debata publiczna? – nie dawał za wygraną poseł Lewicy.

– Ale jaka debata? To nie była debata. To była propaganda (…) To jest propaganda, Niemcy kłamią na temat polskiej historii i powinniśmy tego zakazać na polskiej ziemi – wskazał Kamiński.

– Tego się nie da słuchać, pani redaktor (…) 15 października mamy wybór: albo idziemy do przodu albo patrzymy w mroki średniowiecza. Wy zabieracie Polaków w podróż do przeszłości – grzmiał Śmiszek.

– My zabieramy Polaków tam, gdzie jest polski interes narodowy, a wy zabieracie tam, gdzie można kłamać na temat polskiej historii – skwitował Kamiński.

– W ostatnich trzech latach Lewica m.in. chciała rejestrować wszystkich niezaszczepionych, chciała, żeby każdy z nich musiał się tłumaczyć, obojętnie w jakiej formie – przypomniał w innej części programu Kamiński.

– Dla dobra publicznego – twierdził uparcie Śmiszek.

– Jak? Okazało się, że nie było w ogóle takiej potrzeby – skwitował Kamiński.

