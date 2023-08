Szokujące doniesienia! Niemal 60 proc. zmarłych nie doczekało się leczenia lub wizyty u lekarza

REKLAMA

Prawie 340 tys. osób, ponad 60 proc. spośród tych, które w zeszłym roku zmarły w Anglii, znajdowało się na liście oczekujących na wizytę u lekarza lub zaplanowany zabieg – podał w czwartek dziennik „The Times”.

Jak dodaje gazeta, liczba zgonów osób czekających na wizytę lekarską lub zabieg wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat o ok. 100 tys.

„The Times” wystąpił na podstawie prawa do swobody informacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych NHS, publicznej służby zdrowia, o dane na temat liczby zgonów osób, które oczekiwały na wizytę lekarską lub planowany zabieg. Ponieważ otrzymał dane z około jednej trzeciej, to dokonując ekstrapolacji oszacował, że liczba ta wyniosła 338,7 tys., co stanowi 62,7 proc. ze wszystkich 540,3 tys. zgonów, które miały miejsce w Anglii w 2022 r.