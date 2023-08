Trump zapowiada, że będzie „zamykał” przeciwników, jeżeli wróci do władzy

REKLAMA

Były prezydent Donald Trump zapowiedział, że będzie „zamykał” przeciwników politycznych, jeżeli wróci do władzy i ponownie zasiądzie w Białym Domu. W wywiadzie dla prawicowego nadawcy BlazeTV stwierdził, że „nie będzie miał innego wyjścia”.

Wypowiedź padła w odpowiedzi na pytanie, czy eks-prezydent nie żałuje, że nie wtrącił do więzienia swojej konkurentki z 2016 roku, byłej pierwszej damy Hillary Clinton – podaje w czwartek „The Guardian”.

W wywiadzie dla Blaze TV prowadzący odniósł się do kampanijnego przyrzeczenia Trumpa, że „zamknie” Clinton, swoją przeciwniczkę w 2016 r., której to obietnicy Trump nie spełnił. W odpowiedzi były prezydent stwierdził, że „nie ma innego wyboru, bo oni robią to nam”.