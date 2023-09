Autor antypolskiego paszkwilu Jan Grabowski kontra Reduta Dobrego Imienia

REKLAMA

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się w piątek trzecia rozprawa w sprawie, jaką Reducie Dobrego Imienia wytoczył Jan Grabowski – poinformowała Reduta Dobrego Imienia. Sprawa dotyczy listu 135 polskich naukowców sprzeciwiających się działalności Grabowskiego.

W czasie piątkowej rozprawy zeznania złożył historyk dr Piotr Gontarczyk. Odnosząc się do działalności Grabowskiego stwierdził, że jej celem jest „fabrykowanie historii w sposób jakby zamierzony i łatwy do wychwycenia, w którym jest to kierunku robione”. Według opinii świadka „to są zaprogramowane działania, jakby ukierunkowane na to, żeby stworzyć fałszywą wersję historii”. Dodał, że w swoich publikacjach Grabowski dokonuje licznych fałszerstw.

– Nie rozmawiamy o jakiejkolwiek debacie, czy różnicy poglądów, tylko o ordynarnych fałszowniach dokumentów – wycinaniu fragmentów tekstu nożyczkami, czy zmienianiu poszczególnych słów – podkreślił dr Gontarczyk. Dodał, że manipulacje Grabowskiego polegają także na „fałszowaniu zeznań świadków, czy stosowaniu opisów bibliograficznych, które utrudniają znalezienie źródłowych informacji”.