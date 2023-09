Bosak: TO pokazuje, że głównym wrogiem PiSu jest Konfederacja, a nie Tusk [FOTO]

REKLAMA

To nie Donald Tusk jest największym wrogiem dla PiSu, tylko Konfederacja – tak wynika z analizy list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

„Listy zaprezentowane przez PiS odkrywają prawdziwy plan Jarosława Kaczyńskiego na kampanię. Co mają ze sobą wspólnego okręgi gdzie przesunięto najpopularniejszych polityków (w tym Kaczyński, Ziobro, Kamiński) i gdzie dołożono nowych (Bąkiewicz, Kuźmiuk) – przeciwnik nr 1 to Konfederacja” – pisze na Twitterze prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej – Łukasz Pawłowski.

REKLAMA

„Żadna inna partia oprócz Konfederacji nie bazuje w swoim elektoracie na wyborcach o poglądach prawicowych. Co ważniejsze ta wartość w elektoracie partii Bosaka i Mentzena w ostatnim czasie rosła. Na prawo miało nic nie urosnąć a urosło a to znaczy, że można o to zawalczyć w okręgu Rzeszów gdzie wysłany został Ziobro będąc na prawym skrzydle PiS Konfederacja miałaby szanse nawet na 3 mandaty. W Kielcach gdzie startuje JK na 2, w Chełmie gdzie wysłano Kamińskiego też 2. Widzicie tu pewien wzór? Ciekawy jest też Radom z Kuźmiukiem i Bąkiewiczem” – pisze dalej ekspert.