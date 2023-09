Bosak: W żadnej innej partii poza Konfederacją nie ma odwagi

REKLAMA

Konfederacja jest alternatywą dla rządów PiS i PO – mówili w czwartek ze sceny przy zielonogórskim ratuszu liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Na spotkanie wyborcze z ich udziałem przyszło kilkaset osób.

– Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie wyzwania i obowiązki, które są nie do uniesienia, ale są już wiążące i to wszystko odbyło się za akceptacją rządu Mateusza Morawieckiego i wszystkich innych partii poza nami. Ponieważ w żadnej innej partii poza Konfederacją nie ma odwagi, zwyczajnej odwagi, uczciwości, żeby powiedzieć, że to jest wadliwy kierunek niemożliwy do spełnienia, że nie ma w Polsce tak dużych pieniędzy, żeby to wszystko zrealizować – mówił ze sceny Bosak.

Przekonywał zebranych, że jak na razie Konfederacja jest jedyną partią, która przedstawiła swój program wyborczy: „Konstytucja Wolności”.