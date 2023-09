Enel Sklep – nowoczesne rozwiązania medyczne na wyciągnięcie ręki

Enel-sklep to platforma online, która obsługę medyczną na terenie całego kraju. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniem umówisz konsultację, badania lub teleporadę u dowolnie wybranego specjalisty. Wizytami możesz wygodnie zarządzać przez profil online lub aplikację, tak aby najlepsze rozwiązania dla zdrowia były zawsze w zasięgu ręki.

Enel Sklep – platforma medyczna online

O tym, że zdrowie jest najważniejsze, nikogo nie trzeba przekonywać. Doskonale wiedzą o tym twórcy grupy ENEL-MED, dla których polepszenie zdrowia i komfortu pacjentów stało się deklarowaną misją. Efektem wieloletnich działań i nowoczesnego podejścia do problematyki zdrowia jest serwis Enel-sklep umożliwiający umówienie badań lub wizyty lekarskiej przez internet. Dodatkowo pacjenci zyskują dostęp do takich udogodnień jak https://enelsklep.pl/teleporady/, czyli konsultacje online oraz możliwość zarządzania swoimi wizytami za pomocą aplikacji. Co znajdziemy w ofercie i jak wygodnie umówić wizytę lub badanie?

Konsultacje i badania na terenie całej Polski

Serwis Enel-sklep oferuje dostęp do pełnej obsługi medycznej na terenie całego kraju. Współpracujemy z 1600 placówkami partnerskimi w dogodnych lokalizacjach. Wśród nich znajdują się przychodnie wieloprofilowe, szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki, w tym klinika medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Naszą koncepcję łatwego dostępu do zdrowia wspiera 1800 lekarzy w 60 specjalizacjach. Szeroki zakres konsultacji lekarskich obejmuje możliwość umówienia wizyty u internisty lub pediatry oraz specjalistów z zakresu ginekologii, dermatologii, okulistyki, ortopedii, kardiologa, alergologa lub urologa. Wygodny katalog ułatwia nie tylko szybkie odnalezienie danego specjalisty, ale także w czytelny sposób dzieli konsultacje na te przeznaczone dla dorosłych pacjentów oraz dzieci.

Za pomocą platformy pacjenci mogą umówić się na badania i zabiegi medyczne, takie jak rezonans magnetyczny, USG, test na koronawirusa, gastroskopię lub rehabilitację. Aby umówić wizytę lub badania, wystarczy wybrać daną usługę z katalogu ofert lub wpisać typ zabiegu lub określonego specjalistę w wyszukiwarkę oraz zaznaczyć pożądaną lokalizację. Otrzymane wyniki prezentują listę dostępnych specjalistów i placówek wraz z wolnymi terminami oraz możliwością zapoznania się z opiniami innych pacjentów. Wszystko to online, bez czekania w kolejkach i konieczności dzwonienia dp placówek.

Teleporady

Inną popularną usługą są teleporady, czyli możliwość odbycia konsultacji z wybranym specjalistą bez wychodzenia z domu. To bezpieczny sposób kontaktu, który zyskał na znaczeniu zwłaszcza w czasie pandemii. Na podstawie wywiadu telefonicznego lekarz może postawić szybką diagnozę oraz wystawić e- receptę i e-zwolnienie. Wśród dostępnych telefonicznie specjalistów znajdują się internista, alergolog, dermatolog, diabetolog, gastrolog, diabetolog, hepatolog, a nawet kardiolog, okulista i psychiatra. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozwiązanie, jakim jest teleporada, służy jedynie wstępnej i doraźnej diagnostyce. Telefoniczna rozmowa nie może zastąpić pełnej wizyty lekarskiej i badania in situ.

Pakiety medyczne

W ofercie Enel-sklep znajdują się także pakiety medyczne przeznaczone dla osób prywatnych lub firm, zarówno małych, jak i dużych korporacji. W ramach pakietu pacjenci zyskują dostęp do badań i konsultacji lekarskich oraz możliwość specjalistycznego leczenia w renomowanych placówkach służby zdrowia. Pakiety przeznaczone są dla pracowników, osób indywidualnych oraz rodzin. Każdy z nich posiada możliwość personalizacji i rozszerzenia o dodatkowe usługi, badania lub wybranych specjalistów.

Aplikacja online

Wizytami można zarządzać za pomocą konta na platformie online lub aplikacją online. Umożliwia ona umawianie i anulowanie konsultacji z poziomu smartfona. Możesz w ten sposób umówić się także na badania diagnostyczne lub konsultację online. Dodatkowo pacjent zyskuje dostęp do pełnej dokumentacji medycznej, zaleceń lekarskich oraz skierowań na dalsze badania. Wszystko w zasięgu ręki!