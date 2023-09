Po śmierci Prigożyna rosyjski MON przejmuje kontrolę nad Grupą Wagnera

REKLAMA

Kreml przejmuje wpływy Grupy Wagnera w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Moskwa będzie od teraz kontrolować najemników na tych terenach.

Można powiedzieć, że zwłoki Jewgienija Prigożyna nie zdążyły jeszcze do końca ostygnąć, a Kreml już się zabiera za przejmowanie Grupy Wagnera. Przez to jeszcze trudniej uwierzyć, że śmierć szefa tej grupy najemników była tylko przypadkiem.

REKLAMA

W katastrofie prywatnego odrzutowca Prigożyna Embraer Legacy zginęło 10 osób, w tym także jego „prawa ręka” Dmitrij Utkin, uważany za dowódcę tej teoretycznie nielegalnej formacji zbrojnej.

Przyczyny katastrofy nie są znane. Pojawiły się hipotezy o zestrzeleniu maszyny przez rosyjską obronę przeciwlotniczą lub wybuchu na pokładzie.

Agencja Bloomberg, powołując się na źródła w MON Rosji, na Kremlu i w samej Grupie Wagnera, informuje, że cała działalność Grupy Wagnera w Afryce i na Bliskim Wschodzie ma przejść pod kontrolę rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Na ten moment w Republice Środkowoafrykańskiej stacjonuje około 2 tys. wagnerowców wspierających rząd prezydenta Faustina-Archange Touadera i kontrolują dużą kopalnię złota.

Władze państwa potwierdziły, że będą współpracować z Moskwą. – W ciągu pięciu lat pracy w Afryce Prigożin zbudował tam imperium rozciągające się od Republiki Środkowoafrykańskiej po Sudan i Mali, które powinno zostać całkowicie przekazane rosyjskiemu dowództwu wojskowemu – mówi źródło agencji Bloomberg.

Medium twierdzi, że przejęcie afrykańskich i bliskowschodnich wpływów Grupy Wagnera „położy kres systemowi, który pozwolił Prigożynowi uzyskać wystarczającą niezależność, aby stanąć na czele zbrojnego buntu”.

Sytuacja ta nie przynosi Kremlowi jedynie zysków. Od teraz Putin będzie twarzą tego, co Grupa Wagnera robi na tych terenach, a do tej pory były to nierzadko działania bandyckie.