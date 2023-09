Polska globalną czekoladową potęgą. Ale kakao drogie

REKLAMA

Nasz kraj już odgrywa kluczową rolę na globalnym rynku słodyczy czekoladowych, a może być jeszcze lepiej. Polscy konsumenci muszą jednak liczyć się z podwyżkami jeszcze w tym roku – pisze w piątek „Puls Biznesu”.

„Puls Biznesu” w piątkowym wydaniu przytacza dane z raportu Wedla „Światowy i polski rynek czekolady 2023”. Wedle tych danych, Polska utrzymała w 2022 r. czwartą pozycję wśród największych na świecie eksporterów czekolady. „Zwiększyła wartość rynku z 2,3 do 2,38 mld USD, a udział spadł z 7,2 do 7,1 proc. Do zajęcia podium w miejsce Włoch brakuje niewiele – ich udział skurczył się z 7,6 do 7,4 proc. (2.49 mld USD) – ale do Belgii (3,3 mld USD) i Niemiec (5,4 mld USD) daleka droga” – czytamy.

Jak wskazuje gazeta, pod względem wolumenu eksportu Polska (295 tys. ton) jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, z 12-procentowym udziałem w łącznym wyniku. Wyprzedza Belgię (277 tys. ton) i goni Holandię (322 tys. ton), ale niekwestionowanym liderem pozostają Niemcy (680 tys. ton).