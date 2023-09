Wstrząsające obyczaje! Ukrainki twerkowały na grobie własnego ojca. Mogą trafić do więzienia [VIDEO]

REKLAMA

Dantejskie sceny rozegrały się na jednym z ukraińskich cmentarzy. Co gorsza, zostały one utrwalone w materiale wideo. Teraz dwie Ukrainki, które są tam głównymi bohaterkami, mogą mieć kłopoty. Sprawą zajęła się prokuratura.

Do szokujących zajść doszło 24 sierpnia na Cmentarzu Leśnym w Kijowie. Dwie dziewczyny „tańczyły” na grobie żołnierza, który zginął w trwającej wojnie. Jak się okazało, był to ich ojciec. Nagranie z twerkowaniem nad grobem szybko obiegło internet.

Na nagraniu widać najpierw, jak dwie nastolatki przechadzają się wśród grobów ukraińskich żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. Następnie zatrzymują się przed jedną z mogił. Jak się okazało, był to grób ich ojca.

Co więcej, ukraińskie siostry były ubrane w sposób, który nie licował z powagą miejsca, w którym się znalazły. Miały bowiem na sobie krótkie topy i obcisłe spodenki. Nastolatki na początku uśmiechały się także do kamery w telefonie, którą było robione nagranie. Potem jedna z nich odłożyła sprzęt i pokazała się w pełnej krasie. W nagraniu padają także nieprzyzwoite słowa. Jedna z dziewcząt odwróciła się tyłem do kamery i zaczęła twerkować.

Sprawą zajęła się prokuratura. W ciągu godziny kijowska policja trafiła do dziewcząt. Ukrainki zostały aresztowane. Postawiono im zarzut profanacji grobu.

Nastolatki najwyraźniej się przeraziły konsekwencjami popełnionych czynów, bo opublikowały w mediach społecznościowych oświadczenie. Przepraszały w nim za swoje zachowanie. Dziewczynom grozi do pięciu lat więzienia.

„Ja i moja siostra przepraszamy. Szanujemy każdego żołnierza, który poległ za naszą ojczyznę. Odwiedzałyśmy grób naszego ojca, który zginął niedaleko Izium. Przyznajemy, że opublikowanie takiego wideo nie było właściwe. Nie miałyśmy zamiaru obrażać bohaterów. Zrobiłyśmy to, ponieważ znamy zwyczaje pogrzebowe naszego ojca. Uznałby to za zabawne. Wtedy nie uważałyśmy, że to coś złego, ale teraz żałujemy” – napisały.

