Wzrosła liczba osób zakażonych Legionellą na Podkarpaciu. W piątek sanepid poinformował o kolejnym zakażeniu bakterią.

Jak przekazał Jaromir Ślączka, szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, liczba osób zakażonych Legionellą wzrosła do 158. Jeden nowy przypadek potwierdzono u pacjenta hospitalizowanego na terenie Podkarpacia, jest to pacjent przyjęty do szpitala 30 sierpnia.

Najwięcej chorych jest w Rzeszowie – 106, oraz w powiecie rzeszowskim – 36. W dębickim jest czterech pacjentów, trzech w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dwóch w powiecie łańcuckim. Po jednym zakażeniu odnotowano u pacjentów z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatu opolskiego (województwo lubelskie).