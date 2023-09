FBI szkoliło polskich kontrterrorystów. Nowe zagrożenie w Polsce?

REKLAMA

„Active shooter” to napastnik z bronią, który chce dać upust frustracji, strzelając do ludzi w miejscu publicznym, np. w szkole czy na ulicy. Jak go obezwładnić, uczyli polskich kontrterrorystów, mający duże doświadczenie w takich interwencjach funkcjonariusze FBI.

Grupa policyjnych instruktorów-kontrterrorystów na początku sierpnia szkoliła się pod czujnym okiem specjalistów z FBI, co robić, gdy obiektem interwencji jest tzw. active shooter.

Jak tłumaczy rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka, chodzi o tzw. aktywnych strzelców, którzy charakteryzują się przede wszystkim nieprzewidywalnością i brutalnością działania.