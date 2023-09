Niedzielski odwołany! Czas na NORYMBERGĘ 2.0?

REKLAMA

Nie milkną echa po odwołaniu ze stanowiska Ministra Zdrowia RP Adama Niedzielskiego, który – jak wiemy od dawna – powinien być Adamem N. Czy Polacy doczekają się rozliczenia propandemicznych bandytów za ich zbrodnie?

Niedzielski odchodzi z Ministerstwa Zdrowia

Adam Niedzielski został odwołany przez premiera warszawskiego PiS Mateusza Morawieckiego ze stanowiska Ministra Zdrowia. Niedzielski był najgorszym ministrem w historii Polski. Jako polityk wykreował sztuczną, głównie medialną pandemię tzw. COVID-19, wprowadził kompletnie bezsensowny lockdown – zamknięcie ludzi w domach, dzieci nie mogły chodzić do szkół, zamknięto służbę zdrowia, co przełożyło się na ponad 200 tysięcy zgonów nadmiarowych. W normalnym państwie ten człowiek długo by nie wyszedł z pierdla, jednak przy polityce zbrodniczej i krwawej III RP zapewne zostanie odesłany na inne ciepłe stanowisko.

Czas na NORYMBERGĘ 2.0?

Nie dajmy się też zwieźć, że Morawiecki zrobił to przez jakieś wyrzuty sumienia, skąd!, on i jego ekipa ma Polaków głęboko gdzieś. Zrobił to pod publiczkę przed wyborami. Jedno dobre w tym wszystkim, że nie wpiszą Niedzielskiego na listy wyborze PiS i najprawdopodobniej nie będzie miał immunitetu. W końcu miał otwierać listę wyborczą PiS w Pile. Komisja śledcza pod auspicjami posła Grzegorza Brauna, czyli NORYMBERGA 2.0, zgromadziła przez te lata tony dowodów na tych ludzi i ich przestępczą działalność. Jest to właściwie gotowy akt oskarżenia dla Niedzielskiego, ale też Szumowskiego i przede wszystkim Morawieckiego, bo nie jest możliwe, by premier nie wiedział, co się dzieje.