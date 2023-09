Wiózł GIGANTYCZNE BYDLE samochodem. Siedziało na fotelu pasażera [VIDEO]

– Myśleli, że to będzie cielę, coś małego co zmieści się do samochodu – powiedział „News Channel Nebraska” kapitan.

Jakież było zdziwienie funkcjonariuszy, gdy okazało się, że rzeczony kierowca przewozi osobówką blisko 800-kilogramowego byka rasy Watussi.

Przewożone bydle miało ogromne rogi. Nie wiadomo, jakiej były rozpiętości, ale typowe rozmiary dla tego gatunku to ponad półtorej metra.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, a ten wyjaśnił im, że byk jest jego i ma na imię Howdy Doody. Co ciekawe – policjanci pozwolili kierowcy (oraz Howdy’emu) jechać dalej i nie ukarali go nawet mandatem. Nakazali mu jedynie zjechać z autostrady.

– Funkcjonariusze wypisali kilka ostrzeżeń – poinformował kapitan Reiman. – Wystawili mu pouczenie, poprosili by wyjechał z miasta i zabrał byka z powrotem do domu – dodał policjant.

💀🤣 “Norfolk police pull over man with bull riding shotgun.”

LITERALLY.

This is peak Midwest hilarity—the bull’s name is Howdy Doody.

This whole story plays out like a @TheBabylonBee skit.

pic.twitter.com/eA0uQ2j8Iz

— Liberty Belle (@iLibertyBelle) August 31, 2023