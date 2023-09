Bosak komentuje głośne zdarzenie: Spadek bezpieczeństwa i jakości usług w multikulturowej Polsce PiS-u

REKLAMA

Spadek bezpieczeństwa i jakości usług w nowej, multikulturowej Polsce PiS-u – komentuje poseł Konfederacji Krzysztof Bosak ostatnią sytuację z plaży we Władysławowie i podaje inne przykłady.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie sierpnia na strzeżonej plaży we Władysławowie rozegrały się prawdziwe sceny grozy. Czworo dzieci zaczęło się topić, mimo obecności na plaży opiekunów i ratowników. Stan jednej z dziewczynek do dziś jest ciężki.

Ratownicy WOPR, którzy przez lata strzegli plaży we Władysławowie, sugerują, że do dramatu by nie doszło, gdyby dalej wykonywali swoją pracę. Mają bowiem umiejętności i wieloletnie doświadczenie.