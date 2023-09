Fatalne dane. Polskie firmy zadłużone na potęgę

REKLAMA

Zadłużenie wszystkich firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosło ponad 9,4 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Zgodnie z informacją Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, co dziewiąta zadłużona firma zalega z płatnościami co najmniej trzem wierzycielom. Łącznie kwoty te wynoszą 3,4 mld zł i stanowią jedną trzecią całkowitego zadłużenia przedsiębiorstw.

„Zadłużenie wszystkich firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów na koniec I półrocza 2023 roku wynosi ponad 9,4 mld zł. Do spłaty ma je 264 870 podmiotów. Ponad jedną trzecią tej kwoty oddać muszą multidłużnicy” – przekazano.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu KRD BIG Adam Łącki wskazał, iż „choć multidłużnicy stanowią jedynie około 11 procent wszystkich zadłużonych przedsiębiorców, to ich dług obejmuje ponad jedną trzecią kwoty”.

Problemy z wielokrotnym zadłużeniem – poinformowano – mają przede wszystkim handel i transport, które powinny oddać odpowiednio 858 mln zł i 667,4 mln zł. Łącznie multidłużnicy z tych branż są zadłużeni na ponad 1,5 mld zł – zwrócono uwagę. Trzech i więcej wierzycieli ma 7550 podmiotów handlowych i 4953 transportowych. 568 mln do zwrotu mają firmy z sektora budownictwa, a multidłużników jest w KRD 4765. „W trudnej sytuacji jest także przetwórstwo przemysłowe, w którym 3226 wielokrotnie zadłużonych podmiotów ma dług w wysokości 448,4 mln zł” – dodano.

Zgodnie z KRD, największa grupa przedsiębiorców multidłużników znajduje się w woj. mazowieckim – 6039. Zadłużenie w tym regionie również jest najwyższe i wynosi 774,4 mln zł. Jak wskazano, na drugim miejscu pod względem obu wskaźników jest Śląsk – 3475 dłużników, którzy mają do spłaty 405,8 mln zł. „Podium domyka Wielkopolska z kwotą 373 mln zł, którą oddać musi 3127 multidłużników” – zauważano.

„Największe powody do zmartwienia w związku z multidłużnikami mają firmy leasingowe, którym takie przedsiębiorstwa są winne ponad 604 mln zł. Na tę kwotę składa się 16 826 zobowiązań 5249 podmiotów. Na drugim miejscu do odzyskania pieniędzy jest budownictwo, które samo bardzo często nie spłaca faktur, jak i doświadcza takich problemów ze strony swoich kontrahentów. Sektor budowlany ma do odzyskania od multidłużników prawie 219,4 mln zł z 27 560 nieuregulowanych rachunków i faktur od 5934 firm” – wynika z informacji KRD.

Dodano, iż problemy z multidłużnikami mają przede wszystkim spółki kapitałowe – winni są im ponad 2 mld zł. Jednoosobowe działalności gospodarcze są następne w kolejce i „chciałyby odzyskać prawie 360,8 mln zł”.

Cytowana w komunikacie ekspertka Rzetelnej Firmy Katarzyna Starostka zwróciła uwagę, iż sektory z największą liczbą multidłużników są także najbardziej dotknięte zatorami płatniczymi. „Firmy nie płacą sobie nawzajem i powstaje łańcuch zadłużenia, który jednym pomaga się utrzymać na powierzchni, a innych ciągnie w dół” – oceniła. Jak dodała, „rekordzista” zadłużył się u 79 podmiotów na kwotę 470 tys. zł.