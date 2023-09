Imigranci biją kolejne rekordy

REKLAMA

872 nielegalnych imigrantów na 15 łodziach przedostało się w sobotę do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, co jest najwyższą dobową liczbą od początku tego roku – podało w niedzielę brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Tym samym łączny tegoroczny bilans nielegalnych przepraw przez La Manche wzrósł do 20 973 osób i 436 łodzi.

Do tej pory najwyższym dobowym bilansem w tym roku było 756 osób, odnotowane 10 sierpnia.

Premier Rishi Sunak zapowiedział na początku stycznia, że zatrzymanie nielegalnych przepraw przez La Manche jest jednym z pięciu jego priorytetów na ten rok, ale jak do tej pory efekty podjętych działań są co najwyżej umiarkowane. Łączny bilans za pierwsze osiem miesięcy tego roku – 20 101 – jest wprawdzie o prawie 20 proc. niższy, niż był w analogicznym okresie zeszłego roku (25 065 osób), ale znacząco wyższy od tego z 2021 r. (12 482 osoby). Ubiegły rok był rekordowy pod względem nielegalnej imigracji przez La Manche – w ten sposób do Wielkiej Brytanii przedostało się 45 755 osób.

Władze obawiają się, że ze względu na zapowiadaną na nadchodzący tydzień ładną pogodę w najbliższych dniach dobowe bilanse mogą być bardzo wysokie.

(PAP)