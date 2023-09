Kazachstan wbije Rosji nóż w plecy

REKLAMA

Portal „The Moscow Times” informuje, że Kazachstan zwiększa eksport ropy z pominięciem Rosji. Astana kupuje też tankowce do transportu ropy przez Morze Kaspijskie i Czarne.

Kazachstan chce zwiększyć eksport ropy z pominięciem Rosji. Obecnie Kazachowie eksportują swój surowiec m.in. przez międzynarodowy rurociąg Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Rurociąg ten ma przepustowość 67 mln ton rocznie – dwie trzecie całej ropy, która przez niego przechodzi, pochodzi z Kazachstanu, a jedna trzecia z Federacji Rosyjskiej.

Astana szuka sposobów, by eksportować swoją ropę bez udziału Moskwy. W tym celu zakupiono już dwa małe tankowce o nośności 8000 ton w celu eksportu przez Morze Kaspijskie.



– Do końca 2023 roku Kazachstan zamierza zwiększyć eksport ropy przez Morze Kaspijskie do około 1,5 mln ton – powiedział wiceminister energii Kazachstanu Yerlan Akkenzhenov.

„Według Akkenzhenova Kazachstan ma także szansę zwiększyć eksport ropy do Chin z 1 do 6,5 mln ton. Ponadto producenci zamierzają zwiększyć sprzedaż produktów naftowych do Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Europy” – informuje „The Moscow Times”.

W przyszłości Astana będzie mogła eksportować ropę, pomijając Rosję, dzięki budującemu się portowi w Kuryku. Jeśli Kazachstan będzie eksportować ropę przez morze kaspijskie, surowiec trafi do Baku i dalej transportowany byłby zbudowaną z poparciem UE i USA jedną z najdłuższych na świecie magistrali Baku-Tbilisi-Ceyhan.