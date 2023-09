Kolejny zakaz we Francji. Tym razem uderzą w palaczy papierosów elektronicznych

REKLAMA

Premier Francji Elisabeth Borne zapowiedziała w niedzielnym wywiadzie dla RTL wprowadzenie zakazu jednorazowych papierosów elektronicznych (tzw. puff). Jest to część planu antynikotynowego na lata 2023-2028, który ma być wkrótce przedstawiony przez rząd.

„Tytoń odpowiada za 75 tys. zgonów rocznie, to ogromna liczba” – zaznaczyła szefowa francuskiego rządu. Według niej jednorazowe papierosy elektroniczne „dają młodym ludziom złe nawyki”.

„Można powiedzieć, że to nie nikotyna, ale to odruch, do którego młodzi ludzie się przyzwyczajają. W ten sposób zaczynają palić” – dodała Borne.