Trzecia autostrada w Polsce bezpłatna. Jest ogłoszenie

Autostrada A1 od września jest bezpłatna. Dotychczas kierowcy na trasie Gdańsk – Toruń musieli płacić 30 złotych.

Premier Mateusz Morawiecki w propagandowym filmie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że od początku września autostrada A1 jest bezpłatna.

Chodzi o A1 Rusocin – Nowa Wieś, autostradę w potocznej świadomości funkcjonującej jako Gdańsk – Toruń.

W okresie wakacyjnym bezpłatny przejazd na tej trasie obowiązywał w weekendy – od piątku od 12:00 do poniedziałku do 12:00. W pozostałych dniach, jak i przed wakacjami, przejazd całego odcinka autostrady A1 kosztował 30 złotych.

Rząd najwyraźniej dogadał się z prywatnym operatorem autostrady A1 Amber One i od teraz wszystkie przejazdy będą bezpłatne (choć na stronie Amber One cennik wciąż obowiązuje i automat oblicza kwotę za przejazd wskazanego odcinka). Dotyczy to pojazdów do 3,5 tony.

Na podobnej zasadzie od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica.

Płatne pozostają natomiast autostrady A2 Świeck – Konin (z wyłączeniem odcinka między węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód) oraz A4 Katowice – Kraków.