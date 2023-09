Zeszyty i przybory szkolne kupujemy na ostatnią chwilę. Polacy muszą patrzeć na ceny

REKLAMA

To już ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej. Choć większość rodziców produkty szkolne zaczyna kupować w wakacje, to co czwarty zwleka z tym do ostatniej chwili. Na wybór konkretnego miejsca zakupów największy wpływ mają bogata i zróżnicowana oferta produktów, promocje i atrakcyjne ceny. Dlatego, jak wynika z badań agencji SW Research dla Carrefoura, 70 proc. rodziców robi zakupy szkolne w super- i hipermarketach, a 40 proc. – w specjalistycznych sklepach papierniczych.



– Produkty szkolne pojawiają się na naszych półkach już z początkiem wakacji, natomiast największy ich wybór klienci mają w połowie sierpnia, dlatego też widzimy wtedy największe zainteresowanie artykułami szkolnymi. Duże zainteresowanie widzimy również w pierwszych dniach września, już po rozpoczęciu roku szkolnego, kiedy rodzice uzupełniają brakujące elementy wyprawek szkolnych – mówi agencji Newseria Biznes Marta Baran, dyrektorka Działu Zarządzania Relacjami z Klientem w Carrefour Polska.

Z badania opinii i postaw zakupowych, które dla Carrefoura przeprowadziła agencja SW Research, wynika, że dwie trzecie rodziców (63 proc.) kompletuje wyprawkę szkolną podczas wakacji. Co czwarty (niemal 23 proc.) zostawia to na ostatnią chwilę.

Na wybór konkretnego miejsca zakupów największy wpływ mają bogata i zróżnicowana oferta produktów, promocje i atrakcyjne ceny. Ponad połowa rodziców kupuje w dyskontach, a ponad 72 proc. wybiera hiper- i supermarkety (odpowiednio 41,5 proc. i 31,2 proc.).



– Prawdopodobnie wynika to z bardzo szerokiej oferty, przystępnej cenowo i jakościowo. Dużym zainteresowaniem cieszą się też specjalistyczne sklepy papiernicze, z których korzysta według deklaracji około 40 proc. rodziców – mówi Marta Baran.