Kukiz kontra Jaki. Po której stronie stanie PiS?

Paweł Kukiz i Patryk Jaki, czyli politycy blisko związani z PiS, są w sporze. Partia nie wie, po której stronie stanąć.

Zarzewie konfliktu sięga 2016 roku. Wówczas w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie mieszkańcy rozpoczęli głodówkę. Protestowali przeciw przyłączeniu ich gminy do Opola.

Protest wsparł Kukiz, co nie spodobało się ówczesnemu wiceministrowi sprawiedliwości, a dziś europarlamentarzyście, Jakiemu.

Kukiz zasugerował wtedy Jakiemu m.in. nepotyzm, przymykanie oka na nieprawidłowości w Opolu, a nawet nabywanie działek gruntowych przez członków jego rodziny za pomocą tzw. słupów.

Jaki zareagował pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Domaga się od Kukiza przeprosin w mediach i 50 tys. zł na cele charytatywne.

Po wielu miesiącach sąd uznał, że aby sprawę rozstrzygnąć, należy najpierw odebrać immunitet posłowi Kukizowi. Organy ścigania wystąpiły z takim wnioskiem do Sejmu.

A ten, mimo upływu lat, nie zajął się sprawą. Po raz pierwszy miało to nastąpić w 2021 roku. Wówczas Kukiz był już blisko z PiS-em. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, w której większość ma PiS, nie rozpatrzyła tego wniosku. Kolejny termin wyznaczono na lipiec br. I znów komisja sprawą się nie zajęła.

Wiadomo, że w tej kadencji Sejmu już się nie zajmie, bowiem 30 sierpnia odbyło się ostatnie posiedzenie. Kolejne dopiero po wyborach 15 października.

W innych przypadkach związanych z immunitetami PiS działał zazwyczaj sprawnie. Z Kukizem sprawa ciągnie się od kilku lat.

Kaczyński i spółka po prostu nie wiedzą, po czyjej stronie stanąć i jak rozwiązać spór. Gdy Kukiz sugerował Jakiemu okropne rzeczy, obaj panowie byli politycznie od siebie dość daleko. Dziś są znacznie bliżej. Choć obaj nie należą do partii, to Jaki, należący do formacji Zbigniewa Ziobry, zawdzięcza PiS-owi mandat europosła, a Kukiz będzie startował z list PiS-u jako „jedynka” z Opola w wyborach do Sejmu.