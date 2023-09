Narzekają na brak pieniędzy, ale na elektryki wydali krocie. I robią dla nich piknik [FOTO]

REKLAMA

Białystok co jakiś czas narzeka, że w budżecie brakuje pieniędzy, ale na autobusy elektryczne nie szczędził dziesiątek milionów złotych. Taki pojazd kosztuje dwa razy więcej od spalinowego, a co więcej – zarządzający miastem nie wiedzą, ile wyniesie eksploatacja elektryka.

Całkiem niedawno Białystok żalił się, że nie ma pieniędzy na przykład na renowację zabytków. Co i rusz słyszymy też, że do miejskiej kasy wpływa mniej pieniędzy z podatków, bo PiS nieco zmienił system i teraz więcej pieniędzy idzie do centrali.

REKLAMA

Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji miasto powinno oszczędzać. Tymczasem chwali się właśnie, że kupiło 20 autobusów elektrycznych za – bagatela – 57 milionów złotych. Zajmą miejsce nie tak starych znowu autobusów, bo wyprodukowanych w latach 2006-2007.