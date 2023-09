Niemiec zniszczył fontannę Neptuna. Słono za to zapłaci

REKLAMA

Szkody oszacowane na 5 tys. euro wyrządził niemiecki turysta, który w nocy wspiął się na górę fontanny Neptuna na Piazza della Signoria we Florencji – architektoniczną perłę tego miasta. O szkodach po inspekcji zabytku poinformowały w poniedziałek lokalne władze.

Do kolejnego chuligańskiego incydentu i aktu wandalizmu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, a jego sprawcą okazał się 22-letni Niemiec – podał zarząd miasta. Młody turysta wspiął się, by zrobić sobie selfie, a skończyło się to zniszczeniem zabytku.

REKLAMA

Uszkodzony jest, wymieniono, fragment kopyta konia. Poza tym odpadły niektóre elementy, które poddano konserwacji w 2018 roku, a także inne kawałki statuy z marmuru i brązu.