PiS odrabia straty, a Konfederacja wraca na podium [SONDAŻ]

REKLAMA

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ugruntowuje swoją pozycję na szczycie podium, a Konfederacja wraca na trzeci stopień i znów odnotowuje wyniki ponad 10 proc.

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Pomimo chwilowej zadyszki w kampanii wyborczej Konfederacji, znów wydaje się, że po wyborach niemożliwym będzie stworzenie rządu bez prawicowej koalicji.

REKLAMA

Gdyby wybory odbyły się w nadchodzącą niedzielę, to na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,3 proc. ankietowanych. PiS odrabia straty i odnotowuje wynik wyższy o 0,8 pkt proc.

Na drugim miejscu podium znalazłaby się PO-KO z wynikiem 27,5 proc. Ugrupowanie Donalda Tuska traci aż 3,7 pkt proc.

Na podium wraca z kolei czarny koń tych wyborów – Konfederacja. Prawica może liczyć na głosy 10,6 proc. badanych. To wzrost o 2,8 pkt proc.

Praktycznie łeb w łeb z Konfederatami idzie Trzecia Droga z wynikiem 10,2 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). Z list TD startuje prezes Wolnościowców – Artur Dziambor,

Dalej jest Lewica, która również trzyma się blisko Konfederacji i Trzeciej Drogi. „Serce po lewej stronie” ma (9,4 proc. respondentów (wzrost o 2,3 pkt proc.).

Aż 7 proc badanych nie ma pojęcia, na kogo mogłoby zagłosować. To bardzo dużo – przypomnijmy, że próg wejścia do Sejmu to 5 proc., więc gdyby jakaś parta zagospodarowała te głosy, to spokojnie weszłaby do parlamentu.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50 w dniach 1-3 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.