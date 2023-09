Protesty przeciw nowym, „demonicznym” dowodom osobistym

REKLAMA

W Grecji dochodzi do protestów przeciwko nowym dowodom osobistym, które według teorii spiskowych mają umożliwić śledzenie ich posiadaczy. Zwierzchnik prawosławnego Kościoła Grecji, arcybiskup Hieronim, zaapelował o „rozsądek i rozwagę” w tej kwestii – podał w niedzielę portal dziennika „Kathimerini”.

Kościół Grecji oświadczył, że w tym tygodniu wyda opinię na temat nowych dokumentów, które mają być wydawane Grekom od 25 września. Kwestia wymiany dowodów osobistych ożywiła wyznawców teorii spiskowych pośród wiernych, w tym niektórych biskupów. W kraju urządzano protesty, a kolejne są planowane – podkreślił portal.

Premier Grecji Kyriakos Micotakis ogłosił z nutą ironii, że w nowych dokumentach nie będą umieszczane „żadne czipy, kamery ani urządzenia podsłuchowe” – podał „Kathimerini”.

Nowe dowody osobiste będą wielkości kart kredytowych, a zawarte na nich dane będą możliwe do odczytania przez maszyny, co ma uprościć procedury biurokratyczne. Według krążących w sieciach społecznościowych teorii mają pozwolić rządowi na śledzenie lokalizacji obywateli w dowolnym momencie; ma to być próba kontrolowania ludzi przy pomocy technologii – wyjaśnił portal Greek Reporter.

Według niego przed posterunkami policji w całym kraju ustawiały się kolejki chętnych, by wymienić dowód, zanim do obiegu wejdzie nowy rodzaj dokumentu. Na jednym z posterunków interesantów było tak wielu, że musiał wydłużyć godziny pracy; w innym miejscu chętnych przywieziono na posterunek autokarem wynajętym przez klasztor prawosławny – przekazał portal.

Minister ds. ochrony obywateli Jannis Ojkonomou oceniał, że nowe dowody osobiste pomogą przystosować Grecję do współczesnego świata, ułatwią podróże i pozwolą wywiązać się ze zobowiązań związanych z członkostwem w UE. Zaznaczył, że nie ma w nich niczego kosmicznego, antychrześcijańskiego ani demonicznego, a „ci, którzy zatruwają umysły ludzi, powinni wiedzieć, że świat przeszedł Oświecenie” – podał Greek Reporter.

(PAP)