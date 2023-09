W Sosnowcu zarwał się balkon. Nie żyje jedna osoba, druga w stanie poważnym [FOTO]

REKLAMA

W sosnowieckim szpitalu św. Barbary zmarła kobieta, poszkodowana w wyniku porannego zawalenia się balkonu na trzecim piętrze kamienicy w tym mieście. Stan drugiej z poszkodowanych osób jest poważny, ale stabilny. Mężczyzna ma liczne złamania – wynika z informacji szpitala.

Do oderwania się balkonu na trzecim piętrze kamienicy na rogu ulic Krzywej i Czystej w Sosnowcu doszło około szóstej rano. Ranne zostały dwie stojące na balkonie osoby w wieku ok. 40-50 lat. Trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary.

REKLAMA

„Poszkodowana kobieta natychmiast trafiła na blok operacyjny, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Ranny mężczyzna ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Ma liczne złamania. Jest wydolny krążeniowo, ale niewydolny oddechowo, został zaintubowany” – powiedział PAP rzecznik Szpitala Św. Barbary Tomasz Świerkot. Stan pacjenta jest poważny, ale stabilny.