Zełenski zdymisjonował ministra obrony i swojego stronnika. W jego miejsce Tatar Krymski

Potwierdził tym samym doniesienia mediów o planowanym odejściu Reznikowa. Portal Ukraińska Prawda podał jeszcze w sierpniu, że Zełenski planuje zmianę na czele resortu obrony. Pojawiło się też w mediach nazwisko Umerowa jako jego prawdopodobnego następcy. Media prognozowały, że Reznikow zostanie ambasadorem Ukrainy w Londynie. Na czele ministerstwa obrony Ukrainy stał od listopada 2021 roku. Wcześniej był wicepremierem ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.

41-letni Rustem Umerow w czasie obecnej wojny brał udział w negocjacjach, m.in. dotyczących eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne i wymiany jeńców.

Rok temu, we wrześniu 2022 r., Umerow objął obecne stanowisko – szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Jak zauważają niektórzy komentatorzy, od tego momentu nie wybuchła żadna afera związana z tym stanowiskiem, a dodatkowo jej szef nawiązał nowe kontakty i zwiększył budżet.

Umerow nie ma jednak zbytnio doświadczenia wojskowego. Jest Tatarem Krymskim, urodził się w 1982 roku w Samarkandzie (Uzbekistan), w rodzinie Tatarów deportowanych z Krymu podczas sowieckich represji w 1944 roku. Jest absolwentem Akademii Zarządzania w Kijowie ze specjalnością gospodarka i finanse. Jak podał portal NV.Ua, w latach 2004-13 Umerow pracował w biznesie i założył własną firmę inwestycyjną. Od 2007 roku był doradcą przywódcy Tatarów Krymskich Mustafy Dżemilewa. W 2019 roku został wybrany do Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy).

