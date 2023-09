„Chcemy ograniczyć rolę państwa”. Konfederacja proponuje reformę i apeluje do innych partii: Skończmy z tymi populizmami [VIDEO]

REKLAMA

Proponujemy system edukacji, w którym pieniądze idą za uczniem, a rodzice mają większy wpływ na to, jak wygląda szkoła, w której uczą się ich dzieci – zapowiada Konfederacja Wolność i Niepodległość, prezentując podczas konferencji prasowej w Sejmie postulat wprowadzenia bonu edukacyjnego.

– Konfederacja chce, by tak naprawdę każdego Polaka było stać na to, by wybrać system edukacji dla swojego dziecka, by tę edukację dostosować do potrzeb, do warunków i do możliwości swoich dzieci. By tak było należy wprowadzić bon edukacyjny, który będzie podążał za uczniem – stwierdziła kandydatka na posła Ewa Zajączkowska.

Według niej, „polskie szkoły będą wiedziały, jak przyciągnąć uczniów do swoich placówek”. – Tak to teraz wygląda w przypadku rekrutacji do szkół średnich. Więc bon edukacyjny i nasza propozycja jest unormowaniem tego, co gdzieś w zalążkach funkcjonuje w polskich szkołach i jest unormowaniem dobrych, konkurencyjnych praktyk w polskim systemie edukacyjnym – oceniła.