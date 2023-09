Duży protest przeciwko lekarzom w europejskiej stolicy. „Mordercy”, „mafia”

Rząd i urzędnicy szpitala zapewniali, że pacjenci chorzy na raka nie są zagrożeni. Prokuratorzy wszczęli już dochodzenie w sprawie wysuwanych zarzutów. Do sprawy odniósł się premier Dymitar Kowaczewski mówiąc, że „rozumie złość i oburzenie narodu”, dodając jednak, że „nie należy obwiniać całego państwowego systemu opieki zdrowotnej”.

Do protestu doszło kilka miesięcy po pierwszych doniesieniach medialnych o istnieniu planu wyprowadzania ze szpitala leków na raka. W maju macedońska policja aresztowała pielęgniarkę, która wynosiła z budynku leki przeciwnowotworowe. W piątek policja przeszukała szpital i domy dwóch pracowników, konfiskując dokumenty, komputery i dyski z danymi. Nie dokonano jednak żadnych aresztowań i nie postawiono im zarzutów.

Several years, doctors, nurses and economic directors appointed by the government were stealing cancer medicines and selling them in Kosovo. pic.twitter.com/2ugJMByEzr

Several thousand people protested today in Skopje, Macedonia, following the big scandal with Oncology threatments.

Prezydent Macedonii Płn. Stewo Pendarowski wyraził w poniedziałek nadzieję, że śledztwo doprowadzi do „odpowiedniego ukarania” osób zamieszanych w sprawę. Dodał, że państwowy system opieki zdrowotnej zawiódł opinię publiczną. „Najwyższy czas, aby system potwierdził, że potrafimy stawić czoła poważnym formom przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz położyć kres kulturze bezkarności za poważne naruszenia prawa” – zaznaczył w opublikowanym przez swoją kancelarię prezydent.

Protestujący zapowiedzieli kolejną demonstrację w stolicy w najbliższy poniedziałek.

🇲🇰 Hundreds of citizens in North Macedonia protested at the Government building today to demand accountability for the scandal at the state-owned Skopje Oncology Clinic.

According to local media reports, nearly 95% of the clinic's doctors and employees have been involved in the… pic.twitter.com/b69MOJMLJo

— kos_data (@kos_data) September 4, 2023