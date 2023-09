Ich brakuje na listach PiS. Głośne nazwiska „wycięte” na ostatniej prostej

REKLAMA

Na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu brakuje kilku głośnych nazwisk. Kto odpadł na ostatniej prostej i – przynajmniej na razie – zakończy karierę parlamentarną?

Jarosław Kaczyński długo zwlekał z ogłoszeniem partyjnych list. Podobno układanki trwały do ostatniej chwili. Dodatkowo prezes PiS nie chciał niczego ogłaszać przed ostatnim posiedzeniem Sejmu (30 sierpnia), dzięki czemu nie musiał obawiać się, że ktoś zagłosuje wbrew partii lub nie pojawi się na głosowaniu, w którym ważyły się losy tzw. komisji ds. wpływów rosyjskich.



Po 15 października posłem na pewno nie będzie Piotr Wawrzyk, do niedawna wiceminister spraw zagranicznych. Wawrzyk w ostatnich dniach został zdymisjonowany ze stanowiska i nie znalazł się nawet na listach PiS-u. To pokłosie afery przy wydawaniu wiz cudzoziemcom. Mówi się o korupcji na dużą skalę i choć na Wawrzyka na razie żadnych „kwitów” nie ma, to formalnie on za cały proces odpowiadał.