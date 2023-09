Kibice do teatru, teatralna publiczność na trybuny. Piłkarski klub podpisał umowę z…

REKLAMA

Prowadzące drużynę 1-ligowych piłkarzy Zagłębie Sosnowiec podpisało umowę o współpracy z miejscowym Teatrem Zagłębia. „Mam nadzieję, że na naszym stadionie będziemy świadkami pięknych spektakli” – powiedział trener Artur Derbin podczas poniedziałkowej uroczystości.

Porozumienie – niczym kontrakt piłkarski – zostało zawarte na czas do 30 czerwca 2024 roku.

REKLAMA

„Sojusz kultury i sportu stał się faktem. Jednoczymy się pod jedną wspólną marką: Zagłębie. Łączymy siły, zawieramy partnerstwo, bo chcemy promować nasze miasto i region, promować aktywność fizyczną, społeczną i kulturalną. Chcemy uczyć kultury kibicowania, bo zależy nam na wychowywaniu młodego pokolenia w duchu zdrowej rywalizacji. A zachowując odrębność i autonomię chcemy współpracować, łączyć środowiska i wspólnie budować tożsamość miejsca, w którym żyjemy” – wyjaśniła dyrektor teatru Iwona Woźniak.

W niedzielę sosnowieccy piłkarze odnieśli pierwsze w sezonie zwycięstwo. Pokonali u siebie spadkowicza z ekstraklasy Lechię Gdańsk 5:2.

„Dziękuję za gratulacje, może chociaż przez chwilę poczuję się jak Bruce Willis. Wierzę w to, że nasza współpraca tak się zacieśni, że wspólnie osiągniemy zamierzony cel. Mam nadzieję, że na naszym stadionie będziemy świadkami pięknych spektakli” – stwierdził trener Derbin.

W ramach współpracy planowane są warsztaty teatralne dla młodych adeptów piłki nożnej.

„Chcemy zaproponować rozszerzenie współpracy o warsztaty teatralne, które pomogą im nie tylko zrozumieć własne ciało, ale i nauczyć radzić sobie ze stresem, tremą, umiejętnie wyrażać emocje. Będziemy wspierać się promocyjnie, by pracować nad ofertą sportowo-kulturalną. I to zarówno tą skierowaną do mieszkańców, jak i do biznesu. Chcemy razem budować tożsamość miejsca poprzez sięganie do korzeni, pokazywanie, że Sosnowiec zawsze łączył, że tu, u styku trzech zaborów, wielokulturowość, otwartość i zaciekawienie drugim człowiekiem było obecne od lat. Teraz i my chcemy tę dobrą tradycję pielęgnować” – zaznaczył zastępca dyrektora ds. artystycznych Jacek Jabrzyk.

„Chcemy też zaprosić teatralną publiczność, by zasiadała na stadionie, a tę stadionową zachęcić do pójścia do teatru” – podsumował prezes Zagłębia Arkadiusz Aleksander.