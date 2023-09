Minister Błaszczak mówi, dlaczego rząd PiS wspiera Ukrainę

REKLAMA

Wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. Życzymy sobie żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji – mówił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak otwierając konferencję pt. „Globalna Wojna Informacyjna” w Kielcach.

Błaszczak bierze udział w 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas otwarcia konferencji pt. „Globalna Wojna Informacyjna” w ramach cyklu Niepodległość Informacji, powiedział, że „wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę”. „Jesteśmy sąsiadami, życzymy sobie, żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji” – dodał szef MON.

„My już sąsiadowaliśmy z częścią Rosji i to było naprawdę bardzo złe. To był czas komunizmu, który zatrzymał rozwój naszego kraju” – zaznaczył. „Dlatego wspieramy Ukrainę, bo chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, to oczywiście wiedzą władcy Kremla. Postanowili odbudować swoje imperium” – mówił minister.