Przemysław Wipler: „Tak” dla likwidacji 13 i 14 emerytury, „nie” dla wyjścia Polski z UE [WIDEO]

REKLAMA

Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę. Powinna być normalna, inflacyjna waloryzacja świadczeń, a nie dawanie emerytom dodatkowych środków – powiedział we wtorek w RMF FM Przemysław Wipler z Konfederacji. Zadeklarował, że nie będzie koalicji Konfederacji z PiS ani z PO.

Wipler stwierdził w wywiadzie, że Konfederacja „chce odsunąć od władzy Jarosława Kaczyńskiego, ale nie chce, by wrócił Donald Tusk”.

REKLAMA

„Nas bardzo interesuje rządzenie, ale na naszych warunkach. Bardzo nam się podoba sytuacja, w której rząd, jakikolwiek rząd mniejszościowy, będzie zależny od naszych głosów” – powiedział.

„Nie będzie koalicji z PiS i nie będzie koalicji z PO. Idziemy do Sejmu po to, by być prawdziwą trzecią drogą” – dodał.

Pytany, czy Konfederacja podniesie wiek emerytalny, odparł: „Nie podniesiemy wieku emerytalnego dla żadnej osoby, która w obecnym systemie emerytalnym pracuje„. Dodał, że „prawdopodobnie, tak jak wszyscy z mojego pokolenia i z pokolenia moich dzieci, będziemy musieli pracować do śmierci, w sytuacji w której mamy olbrzymią liczbę emerytów, a dzieci rodzi się dramatycznie mało”.

Na pytanie, czy należy zlikwidować 13. i 14. emeryturę, Wipler podkreślił, że powinna być normalna, inflacyjna waloryzacja emerytur, a nie dawanie emerytom dodatkowych środków. „Tak zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę, damy uczciwą waloryzację” – powiedział.

Potwierdził, że docelowo Konfederacja chce zlikwidować ZUS. „To nie oznacza, że w jakikolwiek sposób będą zagrożone wypłaty emerytur. Nie potrzebujemy równolegle ZUS-u, NFZ-etu i KRUS-u jako odrębnych agencji wypłacających emerytury. Jeden podmiot, który się tym zajmuje, wystarczy” – powiedział.

Wipler został też zapytany, czy Konfederacja zorganizuje referendum ws. wyjścia Polski z UE. „Nie zorganizujemy takiego referendum. Uważamy, że w chwili obecnej wychodzenie (z UE – PAP) byłoby złe dla Polski” – powiedział.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.